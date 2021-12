Жребият за Шампионска лига от обяд бе обявен за невалиден и бе теглен по-късно от 16:00 часа, информира Gong.

Причината за новия жребий бяха грешки, които бяха допуснати по време на процедурата в 13:00 часа. Първо бе изтеглено името на Манчестър Юнайтед като съперник на Виляреал - нещо, което е забранено по регламент, тъй като двата отбора бяха в една предварителна група.

След това, когато бе изтеглен Атлетико Мадрид, топката на Манчестър Юнайтед не бе поставена в урната с възможните съперници на шампионите на Испания. За съперник на "дюшекчиите" се падна Байерн Мюнхен.

В жребия участваха заместник главният секретар на УЕФА Джорджо Маркети, шефът на клубните състезания на УЕФА Михаел Хеселшверд и легендата на Арсенал и Зенит Андрей Аршавин, като Хеселшверд бе отговорен и за двата гафа.

ВСИЧКИ ДВОЙКИ ЗА 1/8-ФИНАЛИТЕ В ШАМПИОНСКА ЛИГА:

РБ Залцбург - Байерн Мюнхен

Спортинг Лисабон - Манчестър Сити

Бенфика - Аякс

Челси - Лил

Атлетико Мадрид - Манчестър Юнайтед

Виляреал - Ювентус

Интер - Ливърпул

Пари Сен Жермен - Реал Мадрид

Осминафиналите ще се играят в два мача на разменено гостуване, като в реваншите домакини ще бъдат поставените отбори. Датите за първите мачове са 15/16/22/23 февруари, а за реваншите - 8/9/15/16 март. Отбори от една и съща държава и една и съща група не можеха да се паднат един срещу друг в първата фаза на елиминациите.

Following a technical problem with the software of an external service provider that instructs the officials as to which teams are eligible to play each other, a material error occurred in the draw for the UEFA Champions League Round of 16.