Пилотът от Ф1 Люис Хамилтън получи рицарско звание на церемония в замъка Уиндзор. Хамилтън ще носи титлата Рицар на Британската империя. Принц Чарлз извърши церемонията по посвещаване в рицарското звание.

🏎️ Arise Sir @LewisHamilton!



The seven-time @F1 World Champion received his Knighthood from The Prince of Wales at today's Investiture ceremony held at Windsor Castle. pic.twitter.com/I3xicKLLYp — The Royal Family (@RoyalFamily) December 15, 2021

Седемкратният шампион във Формула 1 преди дни изпусна шанса да завоюва рекордната осма поредна титла, след като загуби битката по драматичен начин. Нидерландският пилот на Ред Бул Макс Верстапен го изпревари в последната обиколка на последното състезание за 2021 г. - Гран при на Абу Даби.

Sir Lewis Hamilton has officially received his knighthood#F1 https://t.co/zdotOqf8lv — Formula 1 (@F1) December 15, 2021

Sir Lewis Hamilton received his knighthood today ⚔️



Look how proud his mother is ❤️ pic.twitter.com/ktohZc2uRm — ESPN UK (@ESPNUK) December 15, 2021

Arise, Sir Lewis!



True champ Lewis Hamilton is made a Knight Bachelor by the Prince of Wales, at Windsor Castle 👏 📸 Dominic Lipinski pic.twitter.com/Pkzi21RrgS — Derek Momodu (@DelMody) December 15, 2021

Sir Lewis Hamilton is made a Knight Bachelor by the Prince of Wales at Windsor Castle today ⚔ #AriseSirLewis#AriseSirLewisHamiltonpic.twitter.com/U4I2HJlMS3 — Sir Lewis Updates (@LH44updates) December 15, 2021