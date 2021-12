Беларуски дипломат е ранен, след като посолството на страната в Лондон е било нападнато в неделя, съобщи информационната агенция Белта, като се позова на беларуското външно министерство.

"Първоначално група хора повредиха фасадата на сградата на посолството, а след това нападнаха физически беларуските дипломати, които пристигнаха на мястото на инцидента. Един от дипломатите е получил сериозни наранявания и се е нуждаел от спешна медицинска помощ. Той е диагностициран със счупен нос, леко мозъчно сътресение и счупен зъб", се казва в официалното изявление.

Last night someone attacked the embassy of Belarus in London, Belarusian MFA reports. It claims that one of the diplomats had his nose and tooth broken and suffered a concussion. The UK Chargé d'Affaires in Minsk has been summoned to the Belarusian MFA. pic.twitter.com/q59qhsukbG