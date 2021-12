Пет жертви и няколко ранени след поредица от стрелби в американския град Денвър. Въоръжен е стрелял по две жени и мъж в центъра на града и избягал с кола. Последвала нова стрелба в един от кварталите, а по време на преследване с полицията нападателят успял да се изплъзне и да стигне до предградие на града. Там отново открива огън пред търговски център. Накрая въоръженият мъж оставил колата си и влязъл в хотел, където ранил служител. На мястото също е започнала престрелка, при която един от полицаите е бил ранен, а нападателят убит.

Four people in and around Denver are dead after a series of shootings across multiple locations, police say. The suspect is also dead.https://t.co/5SheA8FGCI