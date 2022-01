Властите в Саудитска Арабия са освободили принцеса, която беше задържана в кралството в продължение на близо 3 години при мистериозни обстоятелства, предаде Асошиейтед прес, като се позова на нейни поддръжници.

Принцеса Басма бинт Сауд, дъщеря на втория крал на Саудитска Арабия, изчезна през март 2019 г. и се появи в известен саудитски затвор без присъда, за което тя съобщи по това време в социална медия.

BREAKING: Basma bint Saud Al Saud and her daughter Suhoud, detained since March 2019, have been released. pic.twitter.com/tTsh6kPgzE — ALQST for Human Rights (@ALQST_En) January 8, 2022

Причината за нейното арестуване заедно с дъщеря й не беше ясна, при положение че тя никога не е имала значително влияние. Но това беше пореден случай, при който беше засегнат член на кралското семейство, откакто престолонаследникът Мохамед бин Салман укрепи властта си и се утвърди като де факто лидер на кралството.

След като крал Салман се възкачи на трона през 2015 г., Мохамед бин Салман започна да преследва критици, активисти и съперници на кралското семейство и в рамките на антикорупционна чистка той беше задържал и изнудвал и някои принцове.

В Саудитска Арабия допускат студенти и ученици на занятия след пълна ваксинация

BREAKING: Basma bint Saud Al Saud and her daughter Suhoud, detained since March 2019, have been released. #SaudiArabia #HumanRightsDay #womena pic.twitter.com/gcOtdaYbGZ — Womena (@WOMENAorg) January 8, 2022



Принцеса Басма, която е на 58 години, и нейната 30-годишна дъщеря Сухоуд ал Шариф миналата седмица напуснаха затвора Ал Хаир в покрайнините на саудитската столица Рияд и в четвъртък се завърнаха у дома през пристанищния град Джеда, съобщи нейният юридически съветник Анри Естраман. Принцеса Басма страда от здравословни проблеми, включително остеопороза, и сега иска за се възстанови и да прекара време със семейството си, допълни той.

In God we trust, his justice and miracles we belive



My sincere greetings to my father king Salman bin AbdulAziz Al Saud and his royal highness the crown prince, Mohammad bin Salman bin AbdulAziz Al Saud for the support.



God bless you all — الأميرة بسمة (@PrincessBasmah) January 9, 2022



Саудитското правителство не коментира публично случая. Но през 2020 г. саудитската мисия в ООН в Женева каза на работната група за произволни задържания, че принцеса Басма е "обвинена в криминални деяния, сред които и опит да пътува нелегално извън кралството". Мисията допълни, че не е имало процес срещу нея.

Saudi Princess Basma bint Saud Al Saud and her daughter Suhoud Jailed Without Charge For 3 Years Freed | Princess Basma bint Saud and his daughter were kept in custody for 3 years without charge, left if their health deteriorated https://t.co/8SFvotykQ8 — imran khan (@Khan279Imran) January 9, 2022