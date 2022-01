Първата дама на САЩ представи официално новия домашен любимец на семейство Байдън. Това е късокосместото сиво таби Уилоу, което Джил Байдън срещнала по време на кандидат-президентската кампания на съпруга си през 2020 г.

Животното, което в момента е на две години, скочило на сцената по време на речта на Джо Байдън и собствениците му "веднага разпознали връзката, която установило с г-жа Байдън", пише Си Ен Ен.

🐱 Happy Friday to cat people!@POTUS and @FLOTUS welcome their new cat, Willow, to the White House!



The First Lady named Willow after her hometown, Willow Grove, Pennsylvania https://t.co/l0hYpCHvOn