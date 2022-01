Роботите, които помагат на лекарите да извършват операции, се превърнаха в обичайна гледка в съвременната медицина. Екип от университета "Джонс Хопкинс" обаче твърди, че робот е извършил успешно първата лапароскопска операция напълно самостоятелно - без лекар, който да го ръководи по време на процедурата.

Лапароскопската хирургия е широко разпространена минимално инвазивна процедура, при която в корема или в репродуктивната система на жената се вкарва камера в тръба, за да се провери за проблеми.

Процедурата, извършена върху прасе, е важна стъпка към напълно автономни операции на пациенти. По време на операцията роботът, наречен STAR (Smart Tissue Autonomous Robot - интелигентен тъканен автономен робот), успешно е свързал двата края на червата, съобщава "Стъди Файндс".

