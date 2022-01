Канадският певец, автор на песни и музикален продуцент Майкъл Бубле оповести, че ще издаде нов албум, пише сайтът Just Jared. Албумът, носещ името "Higher", е 11-ият студиен проект на Бубле и ще се появи на музикалния пазар на 25 март.

В петък 46-годишният изпълнител пусна първия сингъл "I'll Never Not Love You" от предстоящия албум. Новата тава включва както оригинални песни, така и кавъри на популярни композиции като "Make You Feel My Love" на Боб Дилън и "Bring It On Home To Me" на Сам Кук.

"Този път бях напълно открит за нови експерименти. Задълбочавах се, работех и се обграждах с някои от най-великите музикални творци на планетата с огромно въображение", споделя Майкъл Бубле и допълва, че никога не е бил по-развълнуван след приключването на работата по албум.

"Танцувах, смеех се и плаках по бельо в домашното си студио, когато песента звучеше правилно. Всеки момент изглеждаше вълшебен", казва изпълнителят и носител на редица отличия, сред които "Грами" и "Джуно".