Супермоделът Линда Евангелиста позира за първата си фотосесия - за списание People, откакто разкри, че е останала „за постоянно обезобразена“ от редките странични ефекти от козметична процедура, на която се подложи преди шест години предава Daily mail.

През септември 56-годишната Линда разкри защо се е оттеглила от очите на обществеността, когато потвърди, че е била „брутално обезобразена поради рядък страничен ефект от процедурата за намаляване на мазнините CoolSculpting“.

Според Линда, тя е преминала седем сесии от процедурата за „намаляване“ на мастните си клетки от август 2015 г. до февруари 2016 г., но вместо това процедурата е „увеличила“ мастните й клетки, опасност, за която тя настоява, че не е била предупредена, така че е предприела правни действия.

Canadian supermodel #LindaEvangelista is opening up about the cosmetic surgery procedure that left her "permanently deformed" https://t.co/3yd51z0RWd — ET Canada (@ETCanada) February 16, 2022

Говорейки пред People, иконата на Vogue описа подробно как „спира да яде“ и си мисли, че губи ума си, когато започват да се появяват издутини в областта на брадичката, бедрата и бюста й – и как сега „се страхува да се сблъска с някой, когото познава“ след десетилетия като звезда на модния подиум. Тя позира и за снимки, на които се виждат израстъци по бюста и краката.

Козметична процедура обезобрази бивш супермодел

Тя каза: „Обичах да съм на модния подиум. Сега се страхувам да се сблъскам с някой, когото познавам. Не мога повече да живея така, криейки се и срам. Просто не можех да живея повече в тази болка. Готов съм най-накрая да говоря“, заявява тя.

People Magazine - Linda Evangelista Shares First Photos of Her Body Since Fat-Freezing Nightmare https://t.co/5RoFzPJrpL #lindaevangelista pic.twitter.com/7BvXgAlrmS — Lipstick Alley (@lipstickalley) February 16, 2022

По време на процедура по криолиполиза, известна още като скулптура на тялото, устройство, което обикновено е настроено под температурата на замръзване, се прилага върху мастните отлагания, което причинява клетъчна смърт в мастната тъкан. Тогава тялото може да премине мъртвите мастни клетки.