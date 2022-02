Огромна ягода, отгледана в Израел, постави рекорд след едногодишни премеждия, съобщи Асошиейтед прес.

Благодарение на теглото си от 289 грама ягодата е призната за най-голямата в света от Рекордите на Гинес. Тя е отгледана във фермата на Чали Ариел близо до гр. Нетания, като е откъсната през февруари 2021 г. Гинес обаче потвърди, че е най-тежка тази седмица.

"Цяла година чакахме резултатите. Пазихме я във фризера една година. Вече не е толкова хубава", сподели Ариел.

