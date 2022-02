Седем деца са убити и пет - ранени "по грешка" в петък при въздушен удар на нигерийската армия срещу "въоръжени бандити" в района Маради в Южен Нигер, близо до границата с Нигерия. Това заяви днес за Франс прес губернаторът на областта, предаде Франс прес.

"Имало е грешка във въздушните удари на Нигерия точно на границата (с Нигер), които причиниха жертви на наша територия в село Нашаде - жертвите са дванайсет 12 деца, от които седем са загинали и пет - ранени", каза Шайбу Абубакар, губернатор на Маради.

Според него родителите "са участвали в една церемония, а децата със сигурност са си играели, когато ударите" са ги убили.

Той смята, че ударите са били насочени срещу "въоръжени бандити", вилнеещи из граничните зони, но "не са улучили мишените" и са поразили Нашаде. Абубакар посочи, че е посетил вчера опечаленото село в окръг Мадарумфа, за да поднесе съболезнования на властите и на местните жители. Поклонил се е на гробовете на загиналите деца и е огледал мястото на събитието.

Редица общини от региона Маради страдат от насилието на тежковъоръжени банди, идващи от различни щати в съседна Нигерия.

