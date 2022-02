При въздушно нападение над военна база на около 100 км северно от украинския пристанищен град Одеса са загинали 18 души, съобщават от местната администрация.

"Жертвите са осем мъже и 10 жени. В момента все още копаем в развалините", се казва в изявление на Одеската областна администрация.

Нападението идва в първия ден от инвазията в Украйна, която руският президент Владимир Путин започна в четвъртък сутрин.

Дете е сред жертвите на ударите в Украйна

CCTV footage of Russian Missile attack at a warehouse located in #Odessa of #Ukraine. pic.twitter.com/z02g3d0YQF