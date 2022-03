По случай националния празник на България 3-ти март сградата на Общинският съвет в Лос Анджелис беше осветена в цветовете на българското знаме.

Генералният консул на България в ЛА подари мартеница и сувенири на общинския съветник Мич О’Феръл и неговата съпруга.

Tonight, Los Angeles’ skies are illuminated in celebration of Bulgarian Liberation Day, which commemorates the reestablishment of Bulgarian statehood at the end of the Russo-Turkish War in 1878.



