Полицията в Будапеща „арестува“ млад пингвин, избягал от зоологическа градина в центъра на унгарската столица, съобщи "Евронюз". Полицаите били на работа в столицата през нощта, когато забелязали животното да се "шляе" по пътя.

От полицията съобщиха, че "бдителни хора" са им помогнали да върнат изгубения пингвин."Тъй като до Антарктида щеше да е дълъг път, ние хванахме птицата, увихме я в одеяло и я предадохме на зоопарка в Будапеща", се казва в изявление на полицията.

Meanwhile in #Hungary: police rescued a penguin in downtown Budapest. They even closed a major road to secure the operation. The animal called Sanyika fled from the zoo. Pic: police handout. pic.twitter.com/67wxeBVCsU — Sándor Zsíros (@EuroSandor) March 9, 2022

Пингвинът е бил намерен на Dózsa György út, голяма улица в центъра на Будапеща, близо до голям обществен парк, в който се намира градската зоологическа градина. Зоопаркът в унгарската столица заяви, че въпросното животно, наречено Санийка, е било само на шест месеца.

A gleam of hope in all the madness: #Hungarian @police_HU save penguin that escaped from Budapest Zoo. pic.twitter.com/FEGrS7i8YE — Viktória Serdült (@viktoriaserdult) March 9, 2022

"За някои може да е новина, но пингвините стават толкова любопитни на 4-6-месечна възраст, че се опитват да изследват заобикалящата ги среда колкото се може повече", посочват от зоологическата градина във Facebook.

The positive news story you've been waiting for. Police in Budapest have captured a penguin who fled the Zoo on Tuesday night. #Budapest

Photos: BRFK pic.twitter.com/SsyhUcvEQO — Ivan L Nagy (@ivanlnagy) March 9, 2022

"По някакъв начин Санийка се е измъкнала от външното си заграждение и се е скитала из града. За да сме сигурни, че това няма да се случи повече, инсталирахме камери в заграждението на пингвините и следим отблизо отряда пингвини“, допълват от зоопарка.

Due to popular demand: here's Sanyika, the penguin who escaped Budapest Zoo this morning. Despite the misleading image, he was very peaceful and totally media-ready. Apparently he was very curious and cooperative when the police caught him.#Budapest #penguin pic.twitter.com/BDE7PV9taw — Ivan L Nagy (@ivanlnagy) March 9, 2022