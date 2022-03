Украинска фотографка превърна войната в изкуство благодарение на социалната мрежа TikTok, пише CNN.

Валерия Шашенок документира ежедневието си в приложението за видеосподеляне, където показва разбития от войната град Чернигов.

Шашенок се укрива в бомбоубежище с майка си, баща си и кучето им Тори в северната част на украинския град. Близките й приятели са избягали.

Вместо и тя самата да направи това, решава да превърне войната в изкуство. Видеата, които показва в социалната мрежа, събират милиони гледания.

Във видеото, което я прави популярна, Валерия споделя живота си в бункер, докато майка й приготвя вечерята на пода.

В друго видео 20-годишната фотографка стои пред купчина отломки. В описанието споделя, че това е била “една от най-старите сгради в града, оцеляла дори и през Втората световна война”.

В интервю за CNN момичето обяснява, че започва да прави тези видеа, защото е нейна “мисия да покаже на хората истинското лице на войната”.

Instead of wallowing in the destruction around her, Ukrainian photographer Valeria Shashenok has turned the war into art. https://t.co/mxf6DvgI7d