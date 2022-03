Вулканът Мерапи на индонезийския остров Ява изригна няколко пъти днес с горещи облаци дим и пепел, което принуди около 250 местни жители да избягат във временни укрития.

Околните села и градове бяха покрити с пепел, но няма данни за пострадали хора, предаде Асошиейтед прес.

Indonesia's Mount Merapi has unleashed a torrent of hot clouds, turning the sky a fiery red, as molten lava flows down its slopes.



