Американската компания SpaceX изпрати трима богати бизнесмени и придружаващ ги астронавт към Международната космическа станция, където ще останат повече от седмица, с което НАСА се присъедини към Русия в приемането на гости на най-скъпата туристическа дестинация в света, предаде Асошиейтед прес.

Това е първият частен чартърен полет, осъществен от SpaceX, след като компанията от две години превозва астронавтите на НАСА.

След продължил повече от 20 часа полет, по-късно днес на космическата станция ще пристигнат американец, канадец и израелец, които управляват инвестиции, недвижими имоти и други компании. Тримата платиха по 55 милиона щатски долара за пътуването с ракета и настаняването, както и за всички включени ястия. Те поеха към МКС вчера от Кейп Канаверал, Флорида.

Русия приема туристи на космическата станция, а преди това и на съоръжението “Мир”, от десетилетия. Миналата есен долетя руски снимачен екип, последван от японски моден магнат и неговия асистент.

Най-накрая и НАСА се включи, след като години наред се противопоставяше на идеята за посетители на борда на МКС.

Билетите им позволяват достъп навсякъде с изключение на руската част от космическата станция, като за там ще им трябва разрешение от тримата космонавти. В МКС се намират също трима американци и един германец.

SpaceX’s Dragon Endeavour spacecraft is now flying above the International Space Station. Cameras captured this spectacular view of Dragon with the moon in the background. https://t.co/ahuzXRfiev pic.twitter.com/WkaUUwYHHT