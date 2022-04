Един от най-известните актьори в света има връзка с жена, която е с цели 53 години по-млада от него, предаде БГНЕС.

More selling to the public of Hollywood degeneracy and trash in disguise.



52 age diff. and passed off between aging, overhyped "stars".



That's a prostitute.



These people are slime. https://t.co/EBnTzyiyAG