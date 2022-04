Най-голямата комета, откривана някога, пътува към Слънцето повече от 1 милион години, а гигантските ѝ мащаби хвърлят светлина върху мистериозните обекти, които съставляват една от най-големите структури в нашата Слънчева система.

В ново изследване астрономите използват космическия телескоп "Хъбъл", за да потвърдят, че твърдият център на гигантската комета C/2014 UN271 (Бернардинели-Бернщайн) е най-голямото ядро на комета, откривано някога. То е смайващите 50 пъти по-голямо от повечето познати комети и е широко почти 140 км, съобщава „Стъди Файндс“.

