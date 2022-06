Срещу Марая Кери е заведено дело в САЩ за предполагаемо нарушение на авторските права със световния ѝ хит от 1994 г. All I Want for Christmas Is You, показват съдебни документи. Ищецът, музикант на име Анди Стоун, твърди, че е съавтор и записва празнична песен със същото име през 1989 г. и никога не е давал разрешение тя да бъде използвана.

В иска, подаден в петък в Луизиана, Стоун твърди, че Кери и нейният съавтор Уолтър Афанасиев "съзнателно, умишлено и целенасочено са участвали в кампания за нарушаване" на авторското му право. Той иска обезщетение в размер на 20 млн. долара за предполагаеми финансови загуби.

Песента на Кери е един от най-успешните музикални сингли на всички времена, като оглавява класациите в повече от две дузини държави и се радва на значителен интерес всяка Коледа. Песента е включена в коледната романтична комедия от 2003 г. "Наистина любов". Тя е продадена в приблизително 16 милиона копия по целия свят и е донесла на Кери 60 милиона долара под формата на хонорари през последните три десетилетия.

Песента на Стоун, издадена с групата му Vince Vance and the Valiants, се радва на умерен успех в класациите за кънтри музика на Billboard. Въпреки че имат еднакви заглавия, песните звучат различно и имат различни текстове. "Неразрешеното използване на All I Want for Christmas is You от страна на ответниците във връзка с експлоатацията на производното произведение действа с цел възползване от добрата воля и уникалния талант на ищеца в опит да се получи търговско предимство", се казва в иска.

Не е ясно защо Стоун е подал иска почти 30 години след като Кери е пуснала песента си. В документа се посочва, че адвокатите на Стоун са се свързали за първи път с Кери и Афанасиев миналата година, но страните "не са успели да постигнат никакво споразумение". Не е необичайно да съществуват песни с едно и също заглавие. На уебсайта на Службата за авторско право на САЩ са изброени около 177 произведения под заглавието All I Want for Christmas Is You.