Властите в щата Джорджия издирват отговорните за взрив, разрушил частично странен гранитен паметник с надписи на 12 езика, определян от някои консервативни християни като "сатаничен", съобщи АФП.

The Christian right wants us dead. The destruction of what they perceive to be “pagan” monuments is only the beginning. Their violent death-cult will not stop there. It’s not even been a century since the last national Anti Witchcraft Act was repealed. https://t.co/yDX0t6F4ge — David Salisbury Ⓥ (@davidsalisbury) July 7, 2022

Шестте каменни блока са издигнати през 1980 г. в този земеделски район на Съединени щати по искане на анонимен спонсор при загадъчни обстоятелства. По ирония на съдбата ги наричат "Американски Стоунхендж". Монументът привлича много туристи и любопитни. Но също така поражда конспиративни теории.

MONUMENT of the NWO

GEORGIA GUIDESTONES



has NOW been outright DEMOLISHED and PASS HISTORY



HENRY KISSINGER, Freemason of a Satanic original lodge, DEMANDED WARS, HUNGER, DISEASES TO REDUCE the WORLD POPULATION below 500 MILLION for the establishment of a Satanic NWO#USA #Europa pic.twitter.com/jMh1AN6KK7 — Abdulbadii (@abduAlbadii) July 7, 2022

Надписи върху монолитите призовават към "търсене на хармония с безкрайното" или "обединяване на човечеството с нов жив език". Други приканват към "поддържане на човечеството под 500 000 000 души в постоянно равновесие с природата".

A violent explosion damaged the Georgia Guidestones monument –dubbed "America's Stonehenge" –before dawn on Wednesday, turning one of its four granite panels into rubble. Officials released video of the bombing and vehicle that fled the scene afterward. https://t.co/U2aeToIatV pic.twitter.com/dZAKBQk1mS — CBS News (@CBSNews) July 7, 2022

Във вторник вечерта "неизвестни лица са детонирали експлозив", съобщи в Twitter управлението, което отговаря за разследването. Публикуваните от властите кадри от видеонаблюдението показват как гранитните блокове частично се взривяват на светлина на автомобилни фарове. Пострадали няма.

Експлозията е отнесла "голяма част от конструкцията", която в крайна сметка е била напълно разрушена от съображения за безопасност.

What did the Georgia Guidestones Say? Mysterious words on blown up monument https://t.co/AxwXXFvzKy — Newsweek (@Newsweek) July 7, 2022

Паметникът, наречен Georgia Guidestones, е популяризиран от държавната туристическа служба, която обяснява на своя уебсайт, че шестметровият монумент е "също и астрономически календар". Той е близо до малкото градче Елбъртън, което се определя като "световна столица на гранита".