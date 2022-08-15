Пътищата заприличаха на езера, а много автомобили се оказаха блокирани

Проливен дъжд в Северозападна Турция причини сериозни наводнения в редица окръзи, сред които мегаполиса Истанбул, предаде турската частна телевизия СиЕнЕн-Тюрк.

Пороят се изля изведнъж в Истанбул и наводни много места на града. В района на община Малтепе, на азиатския бряг, пътищата заприличаха на езера, а много автомобили се оказаха блокирани. Властите са предприели действия за освобождаването на колите от плена на водата.

Дъжд се изля и в истанбулския квартал Еминьоню и района на централния площад Таксим, затруднявайки ежедневния живот на гражданите.

В Бурса пороят започна около 7 ч. сутринта и продължи около час и половина. Заради запушени отводнителни шахти и тук пътищата бяха наводнени, а по тях закъсаха превозни средства. В някои случаи нивото на водата достигаше височината на автомобилите.

Трудни моменти заради разразилата се буря в морето преживяха и фериботи, осъществяващи връзката между Муданя, окръг Бурса, и Истанбул. 

В окръг Ялова продължилият около час без прекъсвания порой доведе до наводняване на улици и булеварди, което създаде затруднения в уличното движение.

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Източник: БТА