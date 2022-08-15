Проливен дъжд в Северозападна Турция причини сериозни наводнения в редица окръзи, сред които мегаполиса Истанбул, предаде турската частна телевизия СиЕнЕн-Тюрк.

Пороят се изля изведнъж в Истанбул и наводни много места на града. В района на община Малтепе, на азиатския бряг, пътищата заприличаха на езера, а много автомобили се оказаха блокирани. Властите са предприели действия за освобождаването на колите от плена на водата.

Дъжд се изля и в истанбулския квартал Еминьоню и района на централния площад Таксим, затруднявайки ежедневния живот на гражданите.

Felaket tellali olmak istemem. Bu iklim degisikligi her yerde. Kaliforniya'da buyuk bir yagis ve sel bekleniyor. Oyle siradan degil, bir ay boyunca yagabilirmis. Bu Turkiye'deki sellere ne kadar benziyorhttps://t.co/iuZ8fByLyM — Can Ağca (@mrcanagca) August 15, 2022

В Бурса пороят започна около 7 ч. сутринта и продължи около час и половина. Заради запушени отводнителни шахти и тук пътищата бяха наводнени, а по тях закъсаха превозни средства. В някои случаи нивото на водата достигаше височината на автомобилите.

#AFAD "İstanbul için kuvvetli yağışın devam etmesi bekleniyor. Sel, yıldırım, dolu, hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olun" uyarısı yaptı.



🔹️#İstanbul Bebek Sahili'nde yollar adeta göle döndü. İnsanlar zor anlar yaşadı. pic.twitter.com/rgdLVbw7Fv — Dijital Haber Dünya (DHD) (@DijitalHaberD) August 15, 2022

Трудни моменти заради разразилата се буря в морето преживяха и фериботи, осъществяващи връзката между Муданя, окръг Бурса, и Истанбул.

Istanbul icin kuvvetli yagisin devam etmesi bekleniyor. Sel, yildirim, dolu, hortum gibi olumsuzluklara karsi dikkatli ve tedbirli olun. pic.twitter.com/3ivRIjEvtj — ÖMER AYAZ (@omeraayazz) August 15, 2022

Istanbul icin kuvvetli yagisin devam etmesi bekleniyor. Sel, yildirim, dolu, hortum gibi olumsuzluklara karsi dikkatli ve tedbirli olun.



Diye mesaj atmasından 2 saat önce



Allah razı olsun ya pic.twitter.com/3QGUYeJkk8 — kombilerefısıldayanadam (@Karakal94774102) August 15, 2022

AFAD'dan uyarı: 'İstanbul için kuvvetli yağışın devam etmesi bekleniyor. Sel, yıldırım, dolu, hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olun'https://t.co/pO7nBQ50Nj pic.twitter.com/4MG6yrzd4m — Hürriyet.com.tr (@Hurriyet) August 15, 2022

В окръг Ялова продължилият около час без прекъсвания порой доведе до наводняване на улици и булеварди, което създаде затруднения в уличното движение.