Нидерландската полиция арестува повече от 100 души, след като активисти от „Бунт срещу унищожението” (Extinction Rebellion) и „Грийнпийс” блокираха достъпа до частни самолети на летище „Схипхол” в Амстердам, предаде ДПА.

Някои активисти са се привързали с вериги към самолетите, съобщи новинарската агенция А Ен Пе. Протестът обаче не е засегнал редовните полети до и от „Схипхол”.

More than 100 environmental activists wearing white suits stormed into an area where private jets are kept at #Amsterdam's Schiphol Airport and stopped several aircraft from departing by sitting in front of their wheels.



Some activists rode bicycles along the runway. pic.twitter.com/u6kJKKLvgE