Земетресение с магнитуд 5,6 е регистрирано в Централна Италия, съобщи Европейско-средиземноморският сеизмологичен център. Трусът е усетен в 7:26 ч. местно време. Епицентърът с дълбочина 10 км бил на 64 км източно от Римини и на 27 км от Гано.

За момента не се съобщава за жертви и разрушения.

#Earthquake (#terremoto) possibly felt 39 sec ago in #Italy. Felt it? Tell us via:

⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/xayaT6LzKB