Докато Съветът за национална сигурност на Полша провежда извънредно заседание, правителството получава все повече изрази на подкрепа от съюзниците от НАТО.

Министърът на външните работи на Германия Аналена Баербок написа в Twitter: "Следим внимателно ситуацията и сме в контакт с нашите полски приятели и съюзници от НАТО".

My thoughts are with #Poland, our close ally and neighbor. We are monitoring the situation closely and are in contact with our Polish friends and NATO allies. — Außenministerin Annalena Baerbock (@ABaerbock) November 15, 2022

Нидерландският министър-председател Марк Рюте също публикува съобщение в Twitter: "Сега е важно да се установи какво точно се е случило".

Serious reports about missiles landing in Poland and causing fatalities. We’re in close contact with Poland and our other NATO Allies. It’s important now to establish exactly what has happened. We are monitoring the situation very closely. — Mark Rutte (@MinPres) November 15, 2022

Френският президент Еманюел Макрон също заяви, че е в контакт с Полша и предвижда разговори по повод инцидента преди срещата на Г-20 в сряда.

Британският премиер Риши Сунак нашиса в социаните мрежи, че следи ситуацията отблизо и ще подкрепи съюзниците си при изясняването на всички обстоятелства около взрива.

I have just spoken with the Foreign Secretary and Defence Secretary.



We are urgently looking into reports of a missile strike in Poland and will support our allies as they establish what has happened.



We are also coordinating with our international partners, including NATO. — Rishi Sunak (@RishiSunak) November 15, 2022

Председателят на Европейския съвет Шарл Мишел, който председателства срещата на върха на ЕС, написа в Twitter: "Шокиран съм от новината, че ракета или друг боеприпас е убил хора на полска територия. Изказвам съболезнования на семействата. Подкрепяме Полша. В контакт съм с полските власти, членовете на Европейския съвет и други съюзници".

Shocked by the news of a missile or other ammunition having killed people on Polish territory.

My condolences to the families.



We stand with Poland.



I am in contact with Polish authorities, members of the European Council and other allies.@AndrzejDuda @MorawieckiM — Charles Michel (@CharlesMichel) November 15, 2022

„Силно притеснени сме от съобщенията за експлозията в Полша след масираната руска атака срещу украински градове”, написа председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен в социалните мрежи. „Изказвам съболезнования на семействата за жертвите и отправям послания за подкрепа и солидарност с Полша и нашите украински приятели”, подчерта тя в поста си.

Alarmed by reports of an explosion in Poland, following a massive Russian missile strike on Ukrainian cities.



I extend my condolences and my strongest message of support and solidarity with Poland and our Ukrainian friends. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 15, 2022

Генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг написа в Twitter, че е разговарял с полския президент Анджей Дуда за експлозията, "Изказах съболезнования за жертвите. НАТО следи отблизо ситуацията и се консултира със своите съюзници. Важно е да се установят всички факти", подчерта той.

Spoke with President Duda @prezydentpl about the explosion in #Poland. I offered my condolences for the loss of life. #NATO is monitoring the situation and Allies are closely consulting. Important that all facts are established. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) November 15, 2022

Чешкият министър-председател Петър Фиала и президентът на Литва Гитанас Науседа излязоха с първи коментари след съобщенията за паднали руски ракети на територията на Полша, предаде Ройтерс, цитиран от БТА.

Dnešní masivní raketové útoky ruské armády na Ukrajinu jasně ukazují, že Rusko chce terorizovat její obyvatele a zemi dál ničit.



Pokud Polsko potvrdí, že rakety zasáhly i jeho území, půjde o další eskalaci ze strany Ruska.

Stojíme pevně za naším spojencem v EU a NATO. — Petr Fiala (@P_Fiala) November 15, 2022

"Ако Полша потвърди, че ракети са паднали на нейна територия, това ще означава нова ескалация от Русия", написа Фиала в Twitter.

Науседа коментира ситуацията, като увери, че Литва стои солидарно до Полша. "Обезпокоителни новини от Полша тази вечер. В близък контакт сме с полските ни приятели. Всеки сантиметър територия на НАТО трябва да бъде отбранявана", коментира Науседа също в Twitter.