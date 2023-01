29-годишен мъж от Гана бе обявен за най-високия мъж на планетата. Болница в северната част на страната, където Сулемана Абдул Самед бил на профилактичен преглед измерила, че той е достигнал височина от цели 2 метра и 89 сантиметра, съобщава Би Би Си.

A local hospital in northern Ghana told 29-year-old Sulemana Abdul Samed during one of his recent check-ups that he had reached the height of 9 ft 6in (2.89m). https://t.co/lzRdOq0gaZ — Alex Wain-Mackay (@alexwain) January 2, 2023

Младият мъж, известен като Авуче сред съгражданите си в градчето хауса, бил диагностициран с гигантизъм - състояние, което се характеризира с прекомерен растеж. Затова трябвало всеки месец да посещава всеки месец лекаря си, за да се следи за евентуални усложнения заради състоянието му.

Meet Sulemana Abdul Samed, Ghana's Tallest Man At 7 Feet 4 Inches https://t.co/UFJms86fYV pic.twitter.com/eSo5cEjvQR — NDTV News feed (@ndtvfeed) January 2, 2023

Така при скорошния си преглед било установено, че ръстът му надвишава 200те сантиметра до които бил разграфен измервателният уред за височина в болницата. Затова се наложило лекарите да приложат нестандартен метод, за да установят колко точно е висок Авуче.

Наложило се да намерят достатъчно висока сграда в градчето, срещу която да застане младият мъж.

In northern #Ghana a 29-year-old Sulemana Abdul Samed during one of his recent check-ups that he had reached of 9 ft 6in (2.89m),probably the #tallest man in the #world pic.twitter.com/NFDd6T3vgS — K E A (@KEA2021) January 2, 2023

След като един от съгражданите му, качен на стол, отбелязал на стената височината с тебешир, и тя била измерена допълнително с помощта на 6-метрова рулетка.