Кайли Дженър за първи път показа на последователите си онлайн снимки на сина си, който се роди през февруари 2022 г. Звездата публикува няколко снимки в социалната мрежа, а в надписа към публикацията написа името на бебето - Ейъри (Aire). Първоначално тя кръсти момчето Улф, но след това решила, че това име не му отива.

Kylie Jenner shares first photo of her son named Aire. 🤍 pic.twitter.com/cDi6Gub9oq