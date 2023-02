След 88 номинации в кариерата си, R&B певицата и поп звезда Бионсе спечели 32-рата си награда "Грами" в неделя за най-добър албум с танцова/електронна музика, с което постави рекорд за най-много спечелени награди "Грами". Шолти, диригент от унгарски произход, който беше предишният лидер, спечели последната си награда през 1998 г.

Четвъртата победа на Бионсе за вечерта - след като взе награда за най-добра R&B песен за "Cuff It" и две награди на церемонията преди шоуто - дойде в категория, която показа широтата на двугодишната ѝ кариера. "Renaissance", нейният трибют към черната и куиър денс музика, изпълнен от Bonobo, Diplo, Odesza и Rüfüs du Sol. По-рано нейният №1 сингъл "Break My Soul" беше спечелил в категорията за най-добър денс/електронен запис, а "Plastic Off the Sofa" от същия жанров албум спечели наградата за най-добро традиционно R&B изпълнение.

Хари Стайлс спечели престижната награда "Грами" за албум на годината. Това беше изненадваща победа над големите фаворитки Бионсе и Адел.

Поп сензацията спечели наградата за третия си албум "Harry's House" - най-лиричният издаван от музиканта досега, който съчетава дрезгави синтезатори и мека акустика с много лични текстове.

"Това не се случва често на хора като мен, а е толкова хубаво", каза той от сцената.

Американската блус, фолк и кънтри певица Бони Рейт неочаквано спечели "Грами" за песен на годината - отличието е за песента ѝ "Just Like That".

Признаваната от критиката 73-годишна певица изпревари поп звезди като Бионсе, Адел и Тейлър Суифт, за да вземе наградата, отличаваща авторството на песни.

"Толкова съм изненадана", каза Рейт при приемането на наградата, след като излезе на сцената.

Лизо получи "Грами" за запис на годината - наградата за цялостно изпълнение на песен - за сингъла си "About Damn Time".

Спечелването на наградата е нещо като завръщане за Лизо, която беше определяна като голямата победителка през 2020 г., но загуби шансовете си за голяма награда заради поп феномена Били Айлиш.

Списък на наградените в основните категории:

Албум на годината - "Harry's House" (Хари Стайлс),

Песен на годината - "Just Like That" (Бони Рейт),

Най-добър нов изпълнител – Самара Джой

Най-добър рок албум - Patient Number (Ози Озбърн)

Най-добра рок песен - "Broken Horses" (Бранди Карлайл),

Най-добро поп изпълнение - "Easy on Me" (Адел);

Най-добър рап албум - "Mr. Morale & the Big Steppers" (Кендрик Ламар),

Най-добра рап песен - "The Heart Part 5" (Кендрик Ламар),

Най-добър музикален видеоклип - "All Too Well: The Short Film" (Тейлър Суифт).