Земетресение с магнитуд 5,4 бе регистрирано в Чили, съобщи Европейско-средиземноморският сеизмологичен център, цитиран от ТАСС.

Епицентърът на земния трус е бил на 162 километра северно от град Калама, който е с население от около 143 000 души, и на дълбочина от 80 километра.

A magnitude 5.5 earthquake took place 148km NNW of Calama, Chile at 00:02 UTC (6 minutes ago). The depth was 155km and was reported by EMSC. #earthquake #earthquakes #Calama #Chile pic.twitter.com/vIDFLcaueJ