Кения изстреля първия си действащ спътник за наблюдение, който беше изведен в орбита на борда на американска ракета Space X, съобщи Ройтерс, като се позова на прякото излъчване от ракетната компания на Илон Мъск.

Спътникът е сглобен с помощта на българската аерокосмическа компания "Ендуросат" на цена от 50 млн. кенийски шилинга (372 000 долара) за две години, съобщиха от космическата агенция.

Toй е разработен от девет кенийски инженери и ще събира данни за селското стопанство и околната среда, включително за наводнения, суши и горски пожари. Властите планират да го използват за управление на бедствия и за борба с продоволствената несигурност.

Kenya has achieved a milestone today, Taifa 1 satellite onboard Space X Falcon 9 successfully lifted off to space from Vanderburgh space force base in California USA and everything is on course for it's insertion into orbit! Kenya's first operational earth observation satellite. pic.twitter.com/hFbx4IH5gW