Министърът на труда и индустрията на Уганда Чарлз Окело Енгола бе застрелян днес от бодигарда си, предаде ДПА, като се позова на полицията.

Мотивът за убийството за момента не е известена.

In Uganda:



The Minister of State for Labour, Charles Okello Engola, has been shot dead by his bodyguard over non payment of salaries. pic.twitter.com/rYgkzQIaoz — Mr. Kinuthia Pius. (@Belive_Kinuthia) May 2, 2023

Бодигардът стрелял няколко пъти по Енгола от близко разстояние, докато министърът излизал от дома си в северната част на столицата Кампала. Енгола е починал на място.

The body of Minister Charles Engola Okello remains at his house. The UPDF soldier who killed him also shot himself dead. pic.twitter.com/mzeGYmiZXu — Trumpet News Uganda (@TrumpetnewsUG) May 2, 2023

Бодигардът избягал от местопрестъплението и по-късно се самоубил във фризьорски салон.

Uganda: Scenes after Pte Wilson Sabiti shot Minister Engola, before ending his life too. pic.twitter.com/yWHF4NkcGg — TheGhanaWeb (@TheGhanaWeb1) May 2, 2023

Убийствата на министри и други високопоставени представители на властите са рядкост в Уганда.