Руски съд снощи постанови двугодишна присъда на жена от Санкт Петербург, оставила бележка на гроба на родителите на Владимир Путин, на която пише, че са "отгледали изрод и убиец", предаде Асошиейтед прес.

Съдът призна 60-годишната Ирина Цибанева за виновна в оскверняване на погребални места, мотивирано от политическа омраза. Адвокатът ѝ каза, че тя не се е признала за виновна, тъй като не е осквернила гроба физически и не е търсила публичност за действието си.

