Стадо от 30 косатки, включващо около 11 семейства, бе заснето в залива Монтерей, Калифорния, съобщава CNN.

„Косатките се събират, за да се социализират и да установят отношения с други екземпляри. Така и ловуват по-ефективно. Това беше най-впечатляващата гледка, която съм виждала през 35-те години, в които изследвам този вид животни”, каза Нанси Блек, морски биолог в „Monterey Bay Whale Watch”.

Around 30 killer whales were spotted in Monterey Bay over weekend -- with no clear explanation why so many had gathered. pic.twitter.com/ZJrecS5m15