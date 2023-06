Борис Джонсън съзнателно е подвел британския парламент за тържествата на "Даунинг стрийт" №10 по време на карантина. Такова е заключението на завършилата проверка на поведението на бившия премиер на Великобритания.

Eтичната комисия на долната камарата на парламента излезе с доклад пълен с критики. В него пише, че Джонсън трябва да бъде отстранен от парламента за 90 дни, защото действията му са грубо нарушение на правилата.

Борис Джонсън се отказа от депутатското си място

Бившият премиер се отказа от депутатското си място миналата седмица. Той искаше да избегне унизителното отстраняване. Джонсън казва, че не е съгласен с доклада и Комисията била "пародия на съд".

Повечето участници в нея са съпартийци на Борис Джонсън. Те твърдят, че е безспорно, че премиерът е излъгал депутатите за организираните тържества.

10 Downing Street during the pandemic was like "an island oasis of normality".@SamCoatesSky discusses an "anonymous testimony" received by a former number 10 official that says "basic social distancing" was not in place at 10 Downing Street.https://t.co/PAiZ4D1jU3



📺 Sky 501 pic.twitter.com/PwkoiHFxox