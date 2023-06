Президентът Джо Байдън завърши своя реч по странен начин. Белият дом не даде официално разяснение. Той говори 30 минути пред студенти и активисти в университета Харвард и без връзка с темата каза - "Бог да пази кралицата".

Изразът беше част от химна на Великобритания допреди 10 месеца, когато Елизабет Втора почина. Речта на Байдън беше за необходимост да се контролира достъпът до оръжия. Случаят напомни за публична проява на президента миналата година. Той попита къде е депутатката Джаки Уалорски. Тя беше загинала в автомобилна катастрофа преди месец, а Байдън говори с роднините й заради тъжното събитие.

