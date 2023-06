Военен хеликоптер се разби днес край град Дърниш, Южна Хърватия, съобщиха хърватски медии. Открити са телата на двама от тримата членове на екипажа.

„(Хърватски) хеликоптер Ми-171 (Mi-171) и самолет Пилатус Ейч Ар Зет (Pilatus HRZ) издирват военен хеликоптер, който се е разбил край Паково село в Шибенишко-книнската жупания“, пише в съобщение на хърватското министерство на отбраната в Туитър.

Ведомството уточнява, че машината не е хърватска.

🔴 A military #helicopter of the #Hungarian army with three people crashed near the Croatian town of #Drnis.



Two bodies were found, and the search is on for the third. The media reports that the Hungarian helicopter and crew were on training in #Croatia.



📸 Radio Drnis pic.twitter.com/KTIlTy3Vfw