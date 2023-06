Мощен взрив разтърси центъра на Париж. Газова експлозия е срутила фасадата на една сграда и е предизвикала голям пожар. По информация на АФП двама души все още са в неизвестност след взрива и последвалия пожар, които раниха 24 души в центъра на Париж и доведоха до срутването на две сгради. По-рано полицията съобщи, че броят на ранените е 16, от които седем са в тежко състояние.

СНИМКИ ОТ МЯСТОТО НА ВЗРИВА ВИЖТЕ ТУК

От пожарната служба казаха, че са овладели огъня, но не знаят дали има жертви под отломките. Над 200 пожарникари участваха в операцията.

⚡️A powerful explosion occurred in #Paris. Details are not yet known pic.twitter.com/t6J7aQNJu1