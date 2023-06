Нидерландия наблюдава внимателно действията за съдебна реформа в България и оценява усилията в тази посока. Това стана ясно след телефонен разговор между премиера акад. Николай Денков и нидерландския му колега Марк Рюте. Нидерландският министър-председател прояви интерес към конкретните стъпки за постигане на истинско върховенство на закона в нашата страна.

📞: Just had a good first conversation with Bulgarian Prime Minister Nikolai Denkov. 🇧🇬 is a key partner on NATO’s eastern flank and within the EU, in areas like migration and the protection of European external borders. In that spirit I expressed my appreciation for the…