Трима души загинаха снощи при бурята, която върхлетя Сърбия. Сред жертвите има и едно дете, предаде кореспондентът на БГНЕС от Белград.

66-годишен мъж на средна възраст загина, след като се опита да премахне кабелите от далекопровод, които паднаха върху оградата му в Бачка Паланка, съобщи кметът Бранислав Сушница. Мъжът е загинал на място. Кметът призова гражданите да не се опитват да разчистват какво и да е, за да избегнат подобни инциденти.

В Нови Сад пострада едно дете, а в Ковачици - една жена, съобщиха спасителните служби.

Поради лошото време в Нови Сад, Сремска Митровица, Шид, Рума, Иригу и Сечньо бе обявено извънредно положение. От вътрешното министерство съобщиха, че са се отзовали на близо 100 сигнали. Те са спасили 10 души, които са били в беда поради лошото време.