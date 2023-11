Кранист спаси мъж във Великобритания, след като го издърпа от горяща многоетажна сграда, предаде Асошиейтед прес. Видеозапис от мястото на пожара в град Рединг, Южна Англия, на малко повече от 60 км. западно от Лондон, показва как мъж е спасен в клетка на кран, който го издига от покрива на строяща се многоетажна сграда, докато около него се извиват гъсти стълбове от дим и пламъци.

Тълпата, която събрала се около сградата, избухва в ръкопляскания, след като човекът е вдигнат във въздуха и след това спуснат на земята. По думите на 65-годишния кранист Глен Едуардс положението е било "на косъм" заради вятъра.

A crane operator saved a person from fire in Reading, UK, on November 22, 2023.



The workman who appeared to be trapped on the burning building at the Station Hill constuction site in the town center was lifted to safety by a crane.pic.twitter.com/2KG21o9NC6