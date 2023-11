Най-старата книжарница в Обединеното кралство "Hatchards" офицално откри своето зашеметяващо коледно дърво на "Сейнт Панкрас" - железопътната гара в северната част на Централен Лондон, непосредствено до Британската библиотека и жп. гара "Кингс Крос", предаде Таймаут.

Walked through St Pancras station on the way to my meetings in London this morning, here is the fabulous Christmas library book ‘tree’. pic.twitter.com/xD8gObJXhW — Phil Gilmartin (@PMGilmartin) November 23, 2023

То е направено от повече от 3800 книги - коледни истории, ръчно изрисувани, включително „Коледна песен“ на Чарлз Дикенс и „Лъвът, вещицата и дрешникът“ на К. С. Луис.

Love books? Get yourself over to St Pancras International train station in London 📍



This 12 meter tall literary Christmas tree with reading nooks is this year's festive display.



Walk up the winding stairs and choose a hand-painted book from one of the 3,800 novels. pic.twitter.com/tDSzsxA5BX — Trusty Social (@TrustySocial) November 21, 2023

Дървото е вдъхновено от магическата способност както на книгите, така и на пътуването с влак, да пренася хората на нови вълнуващи места.

St. Pancras International Station has officially unveiled this year’s Christmas Tree and is in partnership with Hatchards, London’s oldest bookshop: https://t.co/KTjhcZgraQ pic.twitter.com/6UAMz5melP — UnderTheXmasTree (@underxmastree) November 24, 2023

В основата на дървото има и осем уютни малки ниши, в които на удобни диванчета библиофилите могат да спрат, да седнат и да почетат. Във всеки щанд посетителите могат да слушат петминутен откъс от аудиокниги на автори като Чарлз Дикенс, Беатрикс Потър и много други.