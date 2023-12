Двама души загинаха и един бе ранен при срутване в мина в окръг Денизли, Югозападна Турция. Инцидентът е станал в рудник за добив на хром в района на град Аджъпаям. Трима души са били блокирани в мината. Причината за инцидента засега не е установена. Министърът на правосъдието Йълмаз Тунч съобщи, че е предприето разследване по случая.

#Funeral in #Turkey for the #victims of an #accident in a #copper mine, in which 3 #miners died after they were trapped during a mine collapse. The incident, which occurred in the #Turkish province of #Siirt in the southeast of the country, left 2 other miners injured. pic.twitter.com/fOO4fxypvT