Един от най-известните синове на Атланта, Джорджия е роденият през 1929 г. Мартин Лутър Кинг. Баща му, Мартин Лутър Кинг старши, е баптистки свещеник, а майка му, Алберта Уилямс Кинг, е учителка, предава Voice of Ameriva (VOA).

Родната къща на семейството днес се управлява от Службата за националните паркове и е културно-историческа забележителност. В близост до нея се намира църквата „Ебенезер“, където баща му и дядо му са работили като пастори.

На няколко пресечки от мястото, където е роден Мартин Лутър Кинг, се намира пожарната. Тя е единствената в града и е построена през 1894 г.

В миналото всяка неделя магазините са затваряли, работел е само този в пожарната. Това е била допълнителна възможност за повече доходи. В магазина се продавали бонбони и най-различни дреболии. През уикендите, особено в неделя, Мартин Лутър Кинг посещавал магазинчето, отивайки към църквата, в която проповядвали баща му и дядо му.

Историческата баптистка църква „Ебенезър“ има важна роля в движението за граждански права.

Центърът за ненасилствена социална промяна Кинг е основан от съпругата на Мартин Лутър Кинг - Корета Скот Кинг. В него се намира и гробницата на Мартин Лутър Кинг.

През 1944 г., на 15-годишна възраст, Мартин Лутър Кинг младши постъпва в Морхаус Колидж в Атланта. Той е силно повлиян от някои философски идеи, които по-късно предопределят и живота му. Именно тук той се запознава с философията на ненасилствената съпротива, особено с учението на Махатма Ганди. Това ще се превърне в крайъгълен камък на неговия подход към борбата за граждански права, съобщава Voice of Ameriva (VOA).

Martin Luther King was a preacher and the face of the Civil Rights Movement. He campaigned for the right to vote, equitable economic opportunities & justice.



He believed in ideas and their power to transform lives. At no time did he weaponise religion to achieve his goals.



He… pic.twitter.com/VDH3UGdd4v