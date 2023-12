Пет деца са загинали при пожар в къща в Северозападна Аризона, след като бяха оставени сами вкъщи. Огънят е избухнал около 17 часа в събота. Децата са на възраст 2, 4, 5, 11 и 13 години, а имената им все още не са оповестени.

Четири от тях са били братя и сестри, а петото дете е роднина, съобщи говорител на полицейското управление в Булхед Сити.

FIVE KIDS DEAD IN HOUSE FIRE. Ages 13, 11, 5, 4 and 2…reportedly no adults home at the time of this fire in Bullhead City Arizona.