Почина американският актьор Джеймс Маккафри. Той си отиде на 65-годишна възраст, съобщи Асошиейтед прес.

James McCaffrey, the actor best known as the voice of Max Payne and Alan Wake's Alex Casey has died aged 65. pic.twitter.com/KLRmkgtNlN

Той е известен най-вече с озвучаването на поредицата от компютърни игри „Макс Пейн“ и участието си в телевизионни продукции, сред които „Костюмари“ и „Вълшeбна Коледа“.

James McCaffrey, known for being the voice of Max Payne, has sadly passed away at the age of 65. pic.twitter.com/sFxfyPetXk