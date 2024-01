Камион, превозващ 60 тона газ, се взриви в монголската столица Улан Батор, след като беше блъснат от кола. 24 души са загубили живота си, съобщи Националната агенция за управление на извънредните ситуации. Причината за инцидента е силно заледената настилка, заради която колата е поднесла.

Службите за спешна помощ са получили обаждане малко след 1 ч. местно време, че превозното средство, превозващо запалимо гориво, е избухнало при пътнотранспортно произшествие.

На мястото на инцидента са изпратени спасителни екипи. Огромни пламъци обхванали цялата улица, на която е станала катастрофата.

Mongolia | Gas Explosion Rocks Capital



A vehicle said to be carrying 60 tonnes of LNG exploded in the early hours of Wednesday when it collided with a car. (Mongolian Emergency Services)



Six people have been killed - including three fire fighters - and more than a dozen injured… pic.twitter.com/bt955a93a7