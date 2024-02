Резервоарът за гориво на камион се взриви в квартал южно от центъра на Лос Анджелис, изпрати огнено кълбо във въздуха и рани девет от десетте пожарникари, отзовали се на пожара, включително двама от тях тежко, съобщиха от пожарната, предаде Асошиейтед прес.

Всичките девет пожарникари от Лос Анджелис са откарани в медицински център и са стабилизирани. Един е бил в критично състояние и е трябвало да бъде интубиран и транспортиран по въздух до отделението по изгаряния в медицинския център "Лос Анджелис Дженерал", заяви д-р Моли Дийн, травматолог.

New angle of the explosion in Wilmington pic.twitter.com/CtgYp72YRb