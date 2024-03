Самолет "Боинг 777" на американската авиокомпания "Юнайтед еърлайнс" загуби едно от колелата си при излитане вчера от Сан Франциско.

Машината с около 250 души на борда излетяла за Япония, но малко по-късно пилотите успели да приземят самолета без проблеми в Лос Анджелис.

Happening now ! Reports of United flight 35 operated by a 2002 Boeing 777-222(ER) plane (N226UA) lost a wheel while taking-off from San Francisco (SFO) for Osaka (KIX).



Diverting to Los Angeles International Airport (LAX) now.#safety pic.twitter.com/Ds4rwTbXY8