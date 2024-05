Генетично модифицирани (ГМО) комари бяха пуснати в източноафриканската страна Джибути с цел да помогнат в борбата с маларията, предаде Си Ен Ен.

Джибути е една от най-малките държави в Африка, с малко над един милион жители. Тя се бори с драматичното увеличение на случаите на малария, рязко скочили от 27 през 2012 г. до повече от 70 000 през последните години, по данни на СЗО. Здравният орган отдава нарастването на появата на „Anopheles stephensi”, инвазивен азиатски вид комар, който пренася смъртоносната болест.

GMO mosquitoes released in Djibouti to fight malaria



Oxitec is the company that engineered these “friendly” male, non-biting mosquitoes, that kill the females.



More than 1 billion genetically modified mosquitoes have now been released globally. pic.twitter.com/ndMug9U2BY