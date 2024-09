Президентът Джо Байдън смята, че вицепрезидентът Камала Харис спечели тазвечершния дебат, като написа в публикация на X, че „Тръмп дори не беше близо“ до победата.

America got to see tonight the leader I’ve been proud to work alongside for three and a half years. Wasn’t even close. VP Harris proved she’s the best choice to lead our nation forward. We’re not going back.